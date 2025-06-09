Судьба комментатора

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о также о конкурентах комментатора — Льве Филатове и Аркадии Галинском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: И. Бромберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: И. Бромберг / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Николай Озеров без всяких «но» самый известный и популярный комментатор страны. Была или нет ненормативная лексика в его репортаже, спорят до сих пор. Но мало кто знает, что у мастера с театральным и теннисным прошлым во время его работы на Гостелерадио были серьезные конкуренты, которые, несмотря на талант, неожиданным образом остались не у дел.

Лев Филатов, главный редактор еженедельника «Футбол-Хоккей», разбирался в этих видах. Его комментарии начали набирать популярность, так как, кроме эмоций, он предлагал болельщикам экспертизу серьезного уровня. Возможно, поэтому Филатову доверили комментировать футбольную встречу СССР—Италия в «Лужниках». Но когда комментатор поднимался на свое рабочее место, люди в штатском неожиданно вежливо попросили его покинуть стадион, так как по личной просьбе Леонида Брежнева работать на игре будет Озеров.

Еще одним мастером репортажа в те годы считался Аркадий Галинский. Говорят, что болельщики предпочитали смотреть матч по ТВ, только чтобы услышать его комментарий. А «Спортивная панорама» Галинского на Центральном телевидении становилась все популярней. И вдруг программу закрыли по причине — внимание — неактуального подхода к теме, неправильно выбранных слов и интонаций. А когда в свет вышла книга комментатора «Не сотвори себе кумира», где затрагивалась тема договорных матчей в отечественном футболе, карьера журналиста, можно сказать, завершилась.

Сам Озеров был вынужден уйти с Гостелерадио в 1988 году, так как руководство считало его манеру работы старомодной.

Владимир Осипов