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На Урале будут судить врача-онколога за смерть пациента по неосторожности

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение врача-онколога ГАУЗ «Карпинская центральная городская больница». Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

На Урале будут судить врача-онколога за смерть пациента по неосторожности

На Урале будут судить врача-онколога за смерть пациента по неосторожности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На Урале будут судить врача-онколога за смерть пациента по неосторожности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, в 2019 году местному жителю был имплантирован электрокардиостимулятор для того, чтобы предупредить нарушения сердечного ритма и предотвратить внезапную сердечную смерть. В мае 2023 года пациент пришел на амбулаторный прием к своему лечащему врачу-онкологу, чтобы ему назначили обследование. Находясь в кабинете поликлиники, обвиняемый, будучи врачом пациента с 2021 года, не провел надлежащий осмотр. Врач, не изучив медицинскую документацию, направил пациента на МРТ в ГАУЗ Свердловской области «Краснотурьинская городская больница».

В результате допущенных врачом дефектов оказания медпомощи в июне 2023 года в терапевтическом отделении «Краснотурьинской городской больницы» потерпевшему провели противопоказанную ему процедуру МРТ. Это привело к нарушению сердечного ритма и смерти пациента на следующий день в медицинском учреждении.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в ходе предварительного следствия допрошен ряд свидетелей и специалистов, проанализирована медицинская и иная документация, проведены необходимые экспертизы.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему действии не признал. Уголовное дело будет направлено в Карпинский горсуд для рассмотрения по существу.

Анастасия Таначева

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