Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкину доложат по делу о смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге

Председателю СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после смерти пациентки частной клиники в Екатеринбурге, передает Следком.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным из СМИ, она страдала тяжелым заболеванием и скончалась в марте этого года из-за некачественного лечения.

Согласно информации ЕАН, летом 2023 года у 50-летней жительницы обнаружили онкологию в другой больнице, однако делать операцию было уже поздно. До этого ее целый год лечили от гастрита и панкреатита в частной горбольнице №41, но врачи не заметили развитие онкозаболевания.

Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение врача-онколога ГАУЗ «Карпинская центральная городская больница». Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ирина Пичурина

Новости компаний Все