Ведущего сотрудника телеканала ABC News отстранили за критику в адрес Дональда Трампа

Один из ведущих журналистов ABC News Терри Моран был отстранен от работы после того, как опубликовал в соцсети X критические комментарии в адрес президента США Дональда Трампа и его советника по внутренней безопасности Стивена Миллера. Их обоих журналист, который еще в апреле брал интервью у господина Трампа, назвал «хейтерами мирового уровня».

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Фото: Samir Mizban / AP Терри Моран

Фото: Samir Mizban / AP

Хотя публикация была удалена спустя несколько часов, она успела широко разойтись в интернете. «Проблема с Миллером не в том, что он мозг трампизма. Да, он один из тех, кто осмысляет импульсы трампистского движения и воплощает их в политические идеи. Но интересно не это. Это не мозг. Это желчь. Миллер — человек щедро одаренный способностью ненавидеть,— написал журналист и заметил, что эта способность очевидна даже при одном взгляде на Стивена Миллера.— Его ненависть является его духовной пищей. Он питается своей ненавистью». Что касается Дональда Трампа, то, по мнению Терри Морана, «его ненависть — лишь средство для достижения цели, а эта цель — его собственное прославление. Это его духовная пища».

Администрация президента Трампа осудила эту публикацию, отметив, что она плохо характеризует ABC News. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт призвала телеканал наказать журналиста и выразила надежду, что Терри Морана либо отстранят от работы, либо уволят.

В ABC News на запрос CNN о ситуации ответили, что телеканал «выступает за объективность и беспристрастность в освещении новостей и не поддерживает субъективные личные выпады в отношении других». «Эта публикация не отражает взглядов ABC News и нарушает наши стандарты, поэтому Терри Моран отстранен от работы на время дополнительной проверки»,— заявили в компании.

Алена Миклашевская