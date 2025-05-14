В Екатеринбурге завершено расследование дела о похищении ребенка из автомобиля

Завершилось расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга обвиняемого в похищении несовершеннолетней (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и оставлении ее в опасности (ст. 125 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным следствия, 14 февраля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увел из автомобиля несовершеннолетнюю девочку. После чего он оставил ребенка ночью одну в подъезде дома на улице Малышева.

«Отец девочки приехал к ларьку на улице Куйбышева, чтобы купить букет цветов. Пока мужчина отсутствовал, его дочь таинственно исчезла»,— сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался местный житель, ранее не судимый.

В ходе расследования были проведены осмотры мест происшествия, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и проведены экспертизы. Судебно-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Полина Щуцкая