Сити-менеджер Уфы откроет аллею современной городской скульптуры

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, а также глава администрации Октябрьского района города Антон Тарасов и директор многофункционального центра «Артерия» Антон Горбачев завтра откроют сад современной городской скульптуры «Аллея горожан».

Вдоль проспекта Октября — от площади Ленина до «Артерии» — будут установлены шесть скульптур в виде грибов: «Эчпочмята», «Симфоническая сыроежка», «Кровеносная лисичка» и другие.

Авторы проекта — студенты кафедры «Промышленного дизайна» МГТУ Петр Виноградов и Вера Вологина.

Олег Вахитов