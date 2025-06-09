Дима Билан даст концерт в День строителя в Екатеринбурге

Певец Дима Билан выступит в Екатеринбурге на завершении празднования Дня строителя 9 августа, сообщили «Ъ-Урал» организаторы праздника. На главной сцене на Плотинке также выступят музыканты из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дима Билан

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дима Билан

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Основные мероприятия пройдут в Историческом сквере. В организации праздника участвуют более 50 крупных компаний. Для гостей подготовят развлекательные площадки, мастер-классы и выставку строительной техники. В центре города также пройдут соревнования операторов спецтехники, шоу танцующих экскаваторов и мотошоу.

Кроме того, в этом году среди строителей разыграют автомобиль «Нива» и два сертификата на общую сумму в 500 тыс. руб. На главной сцене наградят победителей Летней Спартакиады предприятий строительного комплекса, которая состоится в июле. Праздник завершится фейерверком.

Вход на все площадки праздника свободный, начало назначено на 12:00.

Напомним, лозунг Дня строителя в Екатеринбурге в этом году — «Строим Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что в празднике примут участие более 150 тыс. екатеринбуржцев. Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, в прошлом году девелоперы сдали рекордные 3,3 млн кв. м.

Ирина Пичурина