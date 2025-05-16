День строителя в Екатеринбурге пройдет 9 августа под лозунгом «Строим Победы»

В Екатеринбурге в честь Дня строителя 9 августа запланированы общегородские мероприятия в Историческом сквере, на улицах Пушкина и Горького. Лозунг праздника в этом году — «Строим Победы» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя Фото: Пресс-служба оргкомитета Дня строителя

«Строительная отрасль является одним из драйверов экономики нашего города. Потому этот профессиональный праздник мы всегда отмечаем всей уральской столицей»,— отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ожидается, что в празднике примут участие более 150 тыс. екатеринбуржцев.

По словам исполнительного директора ассоциации «Гильдия строителей Урала» Веры Белоус, в программа праздника включает выставку строительной техники, мотошоу, фотопроект, конкурс профмастерства операторов спецтехники, спартакиаду предприятий строительного комплекса и большую концертную программу.

«В прошлом году девелоперы сдали 3,3 млн кв. м — это рекорд. Конечно, огромная доля приходится на нашу столицу Екатеринбург»,— отметил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Напомним, в прошлом году три локации Дня строителя посетили более 150 тыс. человек. Во время празднования организаторы разыграли денежные сертификаты по 500 тыс. руб., на Площади 1905 года прошла масштабная выставка строительной техники. Завершился праздник выступлением группы «Дискотека авария» и салютом.

Полина Щуцкая