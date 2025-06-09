Лукашенко: Белоруссия готова обеспечить Калининград картошкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы чувствуют ответственность за Калининградскую область. По его словам, они готовы поставить в регион необходимое количество продовольствия, в том числе картофеля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В ходе встречи в Минске президент заверил губернатора российского региона Алексея Беспрозванных, что Белоруссия, несмотря на логистические проблемы, обеспечит область нужным количеством продуктов питания. «Всяких (продуктов. — «Ъ»). В том числе и картошки несчастной», — сказал господин Лукашенко (цитата по пресс-службе главы государства).

Александр Лукашенко также уделил внимание особой, по его мнению, связи между белорусами и калининградцами: «Если бы можно было посчитать, сколько там белорусов среди россиян и других (но это невозможно, я никогда в своей практике этого не делал), то там подавляющее большинство, наверное, было бы белорусов».

Калининградский губернатор ответил на это, что в его делегации есть три члена правительства региона, которые родились в Белоруссии.

Степан Мельчаков