Полузащитник Алексей Батраков продлил контракт с «Локомотивом»

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым. Новое соглашение рассчитано до 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Батраков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Батраков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексею Батракову 20 лет. Он дебютировал за основную команду «Локомотива» в марте 2024 года. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 29 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 7 голевых передач. В 2024 году Батраков стал лауреатом премии «Первая пятерка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам чемпионата. Кроме того, полузащитник стал лучшим молодым игроком сезона-2024/25 по версии портала Transfermarkt.

Также «Локомотив» продлил контракт с 24-летним защитником Александром Сильяновым до 2029 года. В прошедшем сезоне футболист провел 26 матчей и забил один гол.

В завершившемся сезоне «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.

Таисия Орлова