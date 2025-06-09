В уральском ГУ Банка России прокомментировали снижение ключевой ставки до 20%

Начальник уральского ГУ Банка России Марина Мясникова прокомментировала снижение ключевой ставки регулятора. В пятницу на заседании совета директоров ЦБ было принято решение установить ее на уровне 20%, с октября 2024 года она не менялась, оставаясь на уровне 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы видим, что инфляция замедляется, значит высокая ставка работает. Например, на Среднем Урале текущий рост цен замедляется еще с ноября. В апреле цены выросли всего на 0,3%»,— пояснила Марина Мясникова решение регулятора.

По ее словам, в Свердловской области, как и в целом по стране, спрос на кредиты падает, тогда как вклады остаются выгодными. В апреле задолженность по потребительским кредитам в регионе снизилась на 1 млрд руб., тогда как сумма средств на вкладах и счетах выросла на 43 млрд руб. «За счет этого и достигается более сбалансированная динамика спроса на товары и услуги и их предложения»,— пояснила госпожа Мясникова.

При этом в сфере бизнеса, как отмечают в уральском управлении ЦБ, спрос на кредиты умеренно растет. В апреле общий портфель кредитов компаниям увеличился на 92 млрд руб., до 2,3 трлн руб. Безработица остается на рекордно низком уровне.

«Дальнейшие решения по ключевой ставке Банк России будет принимать в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Мы будем держать ключевую ставку на таком уровне, который необходим для возвращения инфляции к цели в 4% в 2026 году»,— рассказала Марина Мясникова.

Анна Капустина