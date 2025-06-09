В МВД Адыгеи опровергли информацию о взятках среди сотрудников ДПС

В МВД по Республике Адыгея прокомментировали распространившиеся в соцсетях сообщения о причастности шестерых сотрудников отдельного батальона дорожно-патрульной службы (ДПС) к получению взяток. В официальном заявлении ведомства отмечается, что данная информация не соответствует действительности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По результатам проверки службы собственной безопасности МВД, указанные сотрудники были уволены в марте 2025 года за «проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника ОВД».

Первые сведения о возможных правонарушениях появились в феврале 2025 года. Прокуратура Майкопа направила в суд уголовные дела в отношении шестерых бывших сотрудников дорожно-патрульной службы регионального управления ГИБДД. Фигурантам были предъявлены обвинения в получении взяток за незаконные действия и мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

Расследование продолжается под контролем следственного управления. МВД призывает СМИ и блогеров проверять достоверность информации и обращаться за официальными комментариями в пресс-службу ведомства.

Анна Гречко