Шестерых экс-сотрудников ДПС в Майкопе обвиняют во взяточничестве

Прокуратура Майкопа направила в суд уголовные дела в отношении шестерых бывших сотрудников дорожно-патрульной службы регионального управления ГИБДД. Фигурантам предъявлены обвинения в получении взяток за незаконные действия и мелком взяточничестве (ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), передает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 год бывшие инспекторы передавали за денежное вознаграждение информацию о дорожно-транспортных происшествиях, произошедших на территории Майкопа, представителям аварийных комиссаров. Действия должностных лиц носили систематический характер.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками собственной безопасности регионального МВД и УФСБ по Республике Адыгея. Расследование вел следственный отдел по городу Майкопу СУ СКР по РА. Надзорное ведомство утвердило обвинительные заключения и направило дела в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков