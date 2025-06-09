Apple, Intel и Nike просят Трампа снизить пошлины на товары из Вьетнама

Американские корпорации, включая таких гигантов, как Apple, Intel и Nike, просят администрацию Дональда Трампа «быть снисходительнее» в отношениях с Вьетнамом и снизить импортные пошлины на товары из этой страны. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aniruddha Ghosal / AP Фото: Aniruddha Ghosal / AP

Вьетнам стал одним из ключевых торговых партнеров США в Азии еще во время первого президентского срока Дональда Трампа. Когда американский президент начал торговую войну против Китая, многие компании США предпочли перенести свое производство именно во Вьетнам. Это способствовало значительному росту экспорта из азиатской страны в США, а профицит Вьетнама в торговле с США достиг в прошлом году $125 млрд — больше было только у Китая и Мексики. Но в итоге эти страны были сильнее всего наказаны Дональдом Трампом.

Американская торговая палата в Ханое, объединяющая компании США, у которых есть бизнес во Вьетнаме, направила письмо в администрацию президента, где подчеркивается, что такой подход ко Вьетнаму с точки зрения торговой политики просто несправедлив. Более того, введение карательных мер против одного из ключевых партнеров в Азии идет вразрез с политикой самой администрации, которая стремится снизить зависимость американского бизнеса от поставок из Китая.

Что происходит с американским экспортом и импортом — в материале «Ъ» «Американская торговля сбавила обороты».

Кирилл Сарханянц