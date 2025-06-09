Разлив мазута не повлиял на строительство яхт-клуба в Анапе

Строительство многофункционального гостиничного комплекса «Большой Утриш» в одноименном селе Анапского района продолжается в соответствии с графиком, сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации курорта. Проект, реализация которого стартовала в 2023 году после подписания протокола о намерениях между инвестором — ООО «Анапа Инвест» — и региональными властями, предполагает завершение работ до конца 2027 года.

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Объем вложений в строительство оценивается в 19 млрд руб., в состав комплекса, помимо гостиницы, войдет яхт-клуб. В мэрии отметили, что инцидент с разливом мазута в декабре 2024 года не повлиял на планы инвестора.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», ряд крупных региональных проектов — «Новый Краснодар», «Метротрам» и «Новая Анапа» — столкнулись с задержками на фоне ухудшения экономической конъюнктуры. По словам главного архитектора Краснодарского края Ильи Позднякова, дополнительным сдерживающим фактором для развития «Новой Анапы» стала чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря, связанная с разливом нефтепродуктов. Господин Поздняков отметил, что в нынешних условиях реализация проекта замедлилась. Он добавил, что дальнейшая судьба проекта зависит от решений акционерного общества «Туризм.РФ», курирующего его реализацию.

Вячеслав Рыжков