Подозреваемого в обмане петербурженки с улицы Композиторов нашли в московском СИЗО

Полицейским удалось вычислить очередного телефонного мошенника, обманувшего на крупную сумму пожилую петербурженку из Выборгского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в середине марта в полицию обратилась 75-летняя жительница одного из домов по улице Композиторов. Женщина рассказала, что, поверив звонившим под предлогом необходимости «декларирования» денежных средств, отдала курьеру деньги в разной валюте, эквивалентной 2,6 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сыщиками, предварительно, была установлена причастность к этому преступлению 24-летнего жителя Красноярского края, находящегося в СИЗО Москвы за аналогичное преступление. В минувшие выходные фигуранта допросили в качестве подозреваемого, мера пресечения ему не изменялась, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один пенсионер из Петербурга отдал курьеру мошенников 9,6 млн рублей.

Андрей Цедрик