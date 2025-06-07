Пенсионер из Петербурга отдал курьеру мошенников 9,6 млн рублей

Пожилой житель Санкт-Петербурга остался без 9,6 млн рублей из-за действий аферистов. Крупную сумму пенсионер отдал курьеру, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Петербуржец в возрасте 84 лет обратился в полицию с заявлением 6 июня. Он уточнил правоохранителям, что ему на протяжении нескольких месяцев звонили неизвестные. После нескольких попыток мошенники убедили пенсионера отдать курьеру свои накопления.

Сумма потери составила 9,6 млн рублей. Полиция установила, что к обману причастен 18-летний житель Кемеровской области, которого ранее задержали за совершение аналогичного преступления. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Бастрыкин запросил доклад о мошенничестве на 14 млн руб. в отношении блокадницы.

Татьяна Титаева