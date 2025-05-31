Власти Новороссийска отремонтируют дорогу до мусорного полигона

Муниципальное казенное учреждение «Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог» Новороссийска объявило конкурс на проведение первого этапа работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от КПП «Терра-Н» до мусорного полигона в Новороссийске. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно контракту, подрядчик должен будет выполнить земляные работы и устроить покрытие из щебня. Заявки принимаются до 5 июня 2025 года. Начальная (максимальная) цена контракта 7,9 млн руб. Срок выполнения работ от даты заключения контракта по 30 июля 2025 г. Гарантийный срок составляет 96 месяцев со дня подписания документа о приемке выполненных работ.

Источник финансирования контракта — бюджет муниципального образования город Новороссийск на 2025 год.

Людмила Налтакян