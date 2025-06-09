Суд арестовал обвиняемых в нападении на журналистов РЕН ТВ в Новосибирске

Дзержинский райсуд Новосибирска избрал меру пресечения фигурантам дела о нападении на съемочную группу телеканала РЕН-ТВ. Их поместили под стражу до 7 августа, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 7 июня 2025 года на ул. Караваева в Новосибирске. Журналисты снимали сюжет о мошенничестве, совершенном жителями региона. В этот момент к ним подошли двое жителей одного из домов, которое напали на сотрудников телеканала с палками с требованиям прекратить съемку.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. Им вменяют в вину воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ, максимальное наказание — до шести лет лишения свободы)

Александра Стрелкова