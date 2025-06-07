В Новосибирске напали на съемочную группу РЕН ТВ

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что в Дзержинском районе Новосибирска совершено нападение на съемочную группу телеканала РЕН ТВ. Информации о пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным МВД, ЧП произошло в районе улица Караваева. Трое жителей одного из домов, вооружившись палками, напали на журналистов, которые выполняли редакционное задание. Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции. Их мотивы не установлены, в отношении них проводится проверка. Руководство канала пока никак не комментировало инцидент.

В сентябре 2024 года неизвестные напали на журналистов канала «360» в Битцевском лесу в Москве. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.