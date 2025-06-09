Автомобильный союз просит заменить устаревшие камеры фиксации нарушений ПДД

Национальный автомобильный союз (НАС) призвал модернизировать в России парк камер фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Письмо с этой просьбой НАС направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РБК. Это должно помочь в том числе увеличить сбор штрафов.

По данным союза, почти 30% комплексов фотовидеофиксации — устаревшие и неэффективные. Половину из этого количества эксплуатируют от пяти до семи лет, другие — более семи лет. Как пояснил вице-президент НАС Антон Шапарин, старые камеры в том числе не фиксируют проход пешехода в неположенном месте, а также пристегнут ли человек и пользуется ли телефоном за рулем. Также камеры зачастую фиксируют нарушения одних водителей, но не замечают те же нарушения у других, и аварийность растет, отметил он.

Старые камеры не позволят выполнить план Минфина по увеличению сбора штрафов с водителей за нарушение ПДД в восемь раз — с 6,4 млрд до 52,8 млрд руб. В связи с этим НАС просит:

провести аудит всех комплексов фотовидеофиксации;

запретить заключение новых контрактов на использование оборудования старше шести лет;

стимулировать регионы списывать старые комплексы фотовидеофиксации;

обязать списывать старые комплексы, выявленные в ходе аудита, после окончания действующих контрактов, а новые контракты на аренду (или поставку) заключать только на современное оборудование.

Об увеличении штрафов в России — в материале «Ъ» «Суд не усомнился в процедуре».