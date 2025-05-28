Суд не усомнился в процедуре

Конституционный суд (КС) не нашел повода усомниться в недавних поправках к КоАП, которые ужесточили ответственность за нарушение правил дорожного движения и сократили размер «льготы» за оперативную уплату штрафов. Как следует из опубликованного на сайте КС отказного определения по жалобе депутатов Госдумы, суд не увидел противоречий Основному закону ни в порядке принятия закона, ни в его содержании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Согласно выводам КС, увеличение размеров административных штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД), особенно с учетом того, что они оставались преимущественно неизменными на протяжении многих лет, нельзя расценивать как необоснованное и несоразмерное. Новое регулирование «полностью согласуется с конституционными принципами необходимости, соразмерности и справедливости, отвечает обеспечению сбалансированности прав и обязанностей граждан в качестве участников дорожного движения и тем самым способствует достижению конституционно значимых целей», указал суд.

Как ранее сообщал “Ъ”, обращение парламентской оппозиции в КС в связи с новыми штрафами, вступившими в силу с января 2025 года, инициировала фракция КПРФ, а запрос подписали 97 депутатов от трех фракций (для рассмотрения жалобы в порядке абстрактного нормоконтроля нужно не менее 90 депутатских подписей). Они доказывали, что объективных причин для повышения штрафов и снижения скидки за их оперативную оплату не было, а сами поправки были приняты с процедурными нарушениями. Их внесли во втором чтении в законопроект парламента Кабардино-Балкарии, и это привело к изменению концепции документа без обсуждения и без финансово-экономического обоснования вносимых поправок (см. “Ъ” от 14 марта).

Однако КС пришел к выводу, что Госдума, вводя новое регулирование, действовала в пределах своих полномочий, а принятые во втором чтении поправки не могут восприниматься как противоречащие концепции законопроекта, ведь он изначально предусматривал повышение ответственности за нарушение ПДД (штрафа за езду без ОСАГО). А значит, исходный текст и поправки «характеризовались единым замыслом и не выходили за рамки Кодекса об административных правонарушениях». Таким образом, заключил КС, отсутствуют какие-либо основания полагать, что принятие во втором чтении оспариваемого закона было сопряжено с отступлениями от законодательной процедуры.

Это уже не первый раз, когда депутаты жалуются на нарушения установленной процедуры принятия законопроекта, но КС таковых не находит: в апреле суд отклонил аналогичные претензии к принятию поправок к Налоговому кодексу, увеличивших размер судебной госпошлины. Тогда КС тоже отмечал, что внесение изменений в законопроект во втором чтении не свидетельствует о нарушении его концепции, так как соответствующие положения сопоставимы с первоначальной редакцией проекта по направленности и объему.

Понятие «концепции законопроекта» в отечественном законотворчестве появилось в начале нулевых и касалось упорядочивания разработки инициатив правительством, напоминает политолог Павел Склянчук. Для парламента же жестких регламентных ограничений никогда не существовало: концепцией признается любое совершенствование законодательства в какой-то сфере. Такую парламентскую традицию, по сути, теперь подтвердил и КС, полагает эксперт.

Анастасия Корня