ВС Башкирии может пересмотреть приговор экс-главе минтранса республики

Верховный суд Башкирии 24 июня рассмотрит жалобы на приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александру Булушеву и действующему заместителю руководителя того же министерства Руслану Гарипову, указано на сайте суда.

В феврале Кировский райсуд Уфы признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий. Экс-министру назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, господину Гарипову — два года условно. Вину они не признали.

По версии следствия, чиновники в 2022 году превысили полномочия при заключении двух госконтрактов общей стоимостью 34,5 млн руб. на перелет правительственных делегаций в Волгоград (конечным пунктом была ДНР), а также в Узбекистан. Понимая, что конкурсный отбор авиаперевозчика займет время, Александр Булушев, являясь министром, предложил подчиненному Руслану Гарипову найти частного перевозчика. Им стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер». Подрядчик за свой счет перевез делегации туда-обратно, а контракты с ним были заключены постфактум.

Венера Хисамова