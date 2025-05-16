Тело мужчины нашли в камышах у Ладожского озера в районе поселка Назия

Труп мужчины обнаружили в камышах у Ладожского озера в районе поселка Назия в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Аварийно-спасательной службы 47-го региона.

Сигнал поступил в дежурную часть ведомства в пятницу, 16 мая. На место происшествия выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург, они извлекли тело мужчины из воды и передали труп полицейским.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что тело петербурженки с гематомой грудной клетки нашли в деревне Яльгелево.

Дарья Астанина