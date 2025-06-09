Китайский экспорт в США рухнул в мае на 35%

Экспорт из Китая в США по итогам мая сократился на 34,5% по сравнению с прошлым годом, сообщает CNBC, ссылаясь на данные китайской аналитической компании Wind Information. Это самое сильное падение этого показателя с февраля 2020 года, когда пандемия COVID-19 обрушила всю мировую торговлю. Из-за столь серьезного сокращения поставок в США весь объем китайского экспорта оказался хуже прогнозов аналитиков. Он вырос на 4,8%, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста на 5%.

Импорт из США сократился более чем на 18%, а положительное сальдо торгового баланса Китая с США сократилось на 41,55% в годовом исчислении и составило $18 млрд. Столь значительные изменения в показателях торговли между двумя странами связаны с введением импортных пошлин на китайские товары со стороны администрации Дональда Трампа и ответными мерами властей КНР. В апреле президент Трамп ввел против товаров из КНР пошлины 145%, Китай ответил пошлинами 125%. В начале мая стороны договорились о заморозке новых пошлин на 90 дней.

Как США нацелились на торговые пути Китая, читайте в колонке декана факультета МО МГИМО Андрея Сушенцова.

Кирилл Сарханянц