«Оклахома» сравняла счет в финальной серии play-off НБА против «Индианы»

Клуб «Оклахома-Сити Тандер» обыграл «Индиана Пейсерс» во втором матче финальной серии play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Счет в противостоянии до четырех побед стал равным — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Stockman-Pool Photo / Imagn Images / Reuters Фото: Matthew Stockman-Pool Photo / Imagn Images / Reuters

Встреча, прошедшая на паркете «Оклахомы», завершилась со счетом 123:107. Больше всего очков набрал баскетболист «Тандер» Шэй Гилджес-Александер — 34. В составе «Индианы» самым результативным игроком стал Тайриз Халибертон, на его счету 17 очков.

Серия продолжится в Индианаполисе. Третий матч пройдет в ночь на 12 июня.

Таисия Орлова