Количество канцелярских магазинов в Краснодаре за год сократилось на 12%

По оценке аналитиков сервиса «Яндекс Карты», к маю 2025 года число магазинов, специализирующихся на продаже канцелярских товаров, в Краснодаре сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас в краевой столице 212 таких магазинов. В целом по России снижение составило 5% — до 11,76 тыс. точек, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По стране за год закрылись более 630 специализированных магазинов. Особенно заметно сокращение присутствия розничных продавцов канцтоваров в городах-миллионниках — на 12,3% год к году, где к середине мая насчитывалось порядка 2,4 тыс. таких точек, что составляет около 20% от общего количества профильных магазинов в стране.

Наибольшая динамика закрытий зафиксирована в Омске (–26%, до 160 магазинов), Ростове-на-Дону (–24%, до 107) и Нижнем Новгороде (–20%, до 128). В Москве количество магазинов уменьшилось на 13%, до 391, в Санкт-Петербурге — на 8%, до 313.

Ассоциация канцелярского рынка еще в августе 2024 года предупреждала о риске масштабных закрытий из-за усилившегося давления со стороны маркетплейсов. Участники отрасли тогда отмечали, что крупные онлайн-площадки выигрывают за счет возможности налоговой оптимизации при помощи агентских договоров и использования самозанятых вместо штатных сотрудников.

Согласно данным оператора фискальных данных «Такском», в апреле и мае 2025 года общий объем продаж канцелярской продукции в офлайн-сегменте сократился на 3% год к году. В то же время объем реализации товаров этой категории через маркетплейсы демонстрирует устойчивый рост. По информации Moneyplace, с 1 апреля по 26 мая текущего года на двух крупнейших платформах страны канцтоваров было продано на сумму 7,2 млрд руб., что на 51,3% превышает аналогичный показатель 2024 года. В мае продажи выросли на 68,9% год к году, достигнув 3,6 млрд руб. В компании Ozon отмечают, что спрос на канцелярские товары в целом за два последних месяца увеличился на 70%.