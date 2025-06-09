На Ямале планируют полностью запретить вейпы

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют полностью запретить продажу вейпов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов. Запрет обсуждался на заседании комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Как считает господин Артюхов, яркие гаджеты с ароматизаторами достаточно дешевы для покупки подростками на карманные деньги, моду на них глава региона назвал «эмидемией». «Свободная продажа создает иллюзию, что вейпы — это нормально. Дети массово травят себя, не осознавая, насколько быстро формируется зависимость. Поддерживаю позицию Минпромторга и Минздрава: нужен тотальный запрет. Если федеральный центр даст регионам такие полномочия — Ямал готов действовать немедленно»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Госдума ранее приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, однако депутаты могут ввести полный запрет на продажу электронных устройств для никотиновых продуктов, если правительство выйдет с такой инициативой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ирина Пичурина