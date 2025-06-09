Движение по ряду улиц Ижевска перекроют в связи с Днем города

Ряд улиц Ижевска перекроют 11 и 12 июня в связи с празднованием Дня города, сообщает пресс-служба муниципалитета.

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11 июня в канун Дня города движение транспорта будет закрыто по ул. Максима Горького на участке от ул. Советская до ул. Ленина с 18.00 до 22.00. В этот вечер на ступенях Александро-Невского собора пройдет традиционный Большой хоровой собор (0+). После 18.00 будет прекращено движение троллейбуса №6. Троллейбус №9 перенаправят по маршруту: пос. Машиностроителей — ул. Карла Либкнехта — ул. Орджоникидзе — Нефтемаш.

12 июня с 8.30 до 9.30 движение перекроют на участке от памятника А.Ф. Дерябину до плотины ижевского пруда.

Центральная часть города будет перекрыта 12 июня с 9.00 до 23.00:

по ул. Пушкинская от пер. Широкий до ул. Красногеройская;

по ул. Наговицына от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров;

по ул. Лихвинцева от ул. Пушкинская до ул. Коммунаров.

Маршруты троллейбусов № 1, №4 и №7 перенаправят на ул. Удмуртская.