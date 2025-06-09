КубГТУ вошел в топ вузов РФ по уровню зарплат молодых специалистов в IT-сфере

Кубанский государственный технологический университет стал единственным вузом Краснодарского края, вошедшим в топ-20 российских образовательных учреждений по уровню зарплат молодых специалистов в IT-сфере. Соответствующий рейтинг опубликован сервисом SuperJob и охватывает выпускников 2019–2024 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба КубГТУ Фото: пресс-служба КубГТУ

КубГТУ занял 19-ю позицию. Согласно данным исследования, средний доход выпускников IT-направлений университета составляет 135 тыс. руб. в месяц, что на 5 тыс. руб. выше аналогичного показателя годом ранее. При этом порядка 90% молодых специалистов продолжают карьеру в Краснодаре.

Рейтинг SuperJob включает государственные классические и технические университеты, чьи выпускники демонстрируют высокие показатели трудоустройства и дохода, а студенты регулярно занимают призовые места на международных олимпиадах. В число вузов, вошедших в список, также попали учреждения, связанные с лауреатами Нобелевской премии.

Вячеслав Рыжков