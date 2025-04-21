За неделю в Свердловской области родились шесть пар близнецов и тройня

За последнюю неделю в Свердловской области родились 622 ребенка. Среди них 318 мальчиков и 304 девочки. В числе новорожденных — шесть пар близнецов и одна тройня, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большинство матерей на прошлой неделе, 452 женщины, родили до 35 лет, а 162 — после этого возраста. Одна из жительниц области стала мамой в восьмой раз, а для 128 женщин это были третьи роды.

Напомним, на территории Свердловской области в течение первой недели апреля на свет появились 676 детей, сообщили в региональном минздраве. На 328 мальчиков и 348 девочек пришлось две пары близнецов.

Ирина Пичурина