В Новороссийске 9 июня ожидается потепление до +30 градусов

9 июня температура воздуха в Новороссийске достигнет отметки в +30 градусов. Об этом сообщили в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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По данным Краснодарского ЦГМС, днем температура воздуха в Новороссийске поднимется до отметки +29-30 градусов, а ночью – до +20-22 градусов. Ветер северо-восточный, порывы будут достигать скорости 14 м в секунду. Температура морской воды у побережья Новороссийска поднимется до +21 градуса.

На Черноморском побережье – переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что температура воды у берегов Новороссийска прогреется для купания к середине июня.