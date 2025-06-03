Температура воды у берегов Сочи прогреется для купания к середине июня

Температура морской воды у берегов Сочи к концу июня поднимется с +18 до комфортных +23-24 градусов, а в континентальных районах Кубани с 7 июня установится недельная жара до 30 градусов. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Новороссийске прогнозируется аналогичная ситуация, однако температура воздуха будет на 3-6 градусов ниже, чем в центральной части Кубани. В Краснодаре и степных районах региона с 7 июня ожидается значительное повышение температуры. После этого, по данным метеорологов, возможны кратковременные грозы с похолоданием на 7-8 градусов.

Первая половина июня на побережье Сочи пройдет с колебаниями температуры и кратковременными осадками. В ближайшие дни прогнозируется дождь с грозой в среду и четверг. Температура воздуха будет держаться на отметках 21-23 градуса, на побережье местами может быть теплее, уточнил Александр Шувалов. С 7 по 12-14 июня ожидается период солнечной и ясной погоды с температурой +23-25 градусов, местами до +27 градусов. После этого эксперт прогнозирует прохождение очередного фронтального раздела с грозами и снижением температуры.

Алина Зорина