В Челябинской области более 19,5 тыс. человек посетили Ильменский фестиваль

В Челябинске и Пласте 6-8 июня состоялся 49 Ильменский фестиваль авторской песни. Мероприятие посетили более 19,5 тыс. человек. Об этом сообщается в официальной группе Всероссийского Ильменского фестиваля социальной сети «ВКонтакте».

Всего в мероприятии приняли участие более 132,3 тыс. артистов, конкурсантов, посетителей и онлайн-зрителей. Трансляция фестиваля велась во «Вконтакте». Ее посмотрели 112,7 тыс. зрителей.

В конкурсах Ильменского фестиваля приняли участие 354 человек из разных городов России.

Ольга Воробьева