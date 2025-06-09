Развитость региона при выборе места жительства в приоритете у 42% петербуржцев
Почти половина (42%) опрошенных петербуржцев считают развитость региона основной причиной для того, чтобы остаться жить в том или ином месте. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
«На втором месте по важности для петербуржцев — наличие крупных работодателей и развитых отраслей, что важно для 31% опрошенных»,— рассказали в компании.
Еще 30% назвали значимыми атмосферу города и его туристические локации. Для 22% важны история и культура региона.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 73% жителей пока не определились с датой и направлением для отпуска.