Первый комплекс для автодомов откроют на трассе «Таврида» в Крыму до конца июня

На трассе «Таврида» в Крыму в июне заработает первый специализированный сервисный комплекс для домов на колесах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, объект будет оборудован пунктами заправки топливом, возможностью пополнения запасов чистой воды, подключения к электросети и слива канализационных стоков. Комплекс разместят недалеко от Крымского моста — в районе развилки дорог к Черному и Азовскому морям.

Проект носит пилотный характер. В дальнейшем, как уточнил министр, планируется расширение сети подобных объектов по всему полуострову. Сейчас в Крыму действуют более 20 автокемпингов, подходящих для размещения автотуристов, включая владельцев автодомов.

Согласно официальным данным, в 2024 году Крым посетили 6,06 млн туристов — на 16% больше, чем годом ранее. Власти рассчитывают, что к 2030 году турпоток на полуостров может вырасти до 10 млн человек.

Анна Гречко