Уралец без прав упал с питбайка в попытке скрыться от преследовавших полицейских

В Каменске-Уральском (Свердловская область) задержали мотоциклиста, лишенного прав, который пытался скрыться от полиции, но упал с питбайка, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел, когда автоинспекторы заметили проезжающий питбайк без номеров. Водитель проигнорировал требование остановиться для проверки документов и попытался скрыться. Автоинспекторы начали преследование. Во время погони водитель несколько раз нарушил ПДД: проезжал на красный свет, выезжал на встречную полосу, игнорировал знаки, создавал аварийные ситуации. Погоня завершилась у дома №2 на улице Суворова, где байкер попытался заехать на горку, но потерял управление и упал. После этого его задержали.

Задержанным оказался 20-летний местный житель, ранее лишенный прав за пьяное вождение. У него не было документов на управление питбайком. На него составили восемь административных протоколов. Водитель доставлен в суд, а транспорт отправлен на спецстоянку.

Напомним, в начале года сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга после преследования задержали 21-летнего водителя и 18-летнего пассажира автомобиля ВАЗ-21110. Сотрудники применили огнестрельное оружие, выстрелив по колесам. После проверки машины было обнаружено, что она находится в угоне.

Ирина Пичурина