В Екатеринбурге после ночной погони задержаны 21-летний водитель и пассажир

В воскресенье, 12 января, около 02:00 ночи, сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга после преследования задержали 21-летнего водителя и 18-летнего пассажира автомобиля ВАЗ-21110. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

При несении службы по ул. Малышева сотрудники ДПС потребовали водителя оставить автомобиль для проверки документов. Однако водитель проигнорировал требования и продолжила движение. Автоинспекторы начали преследование автомобиля и с помощью сигнального громкоговорящего устройства вновь потребовали водителя остановиться, но он попытался скрыться.

«В ходе преследования автомобиль двигался по ул. Высоцкого, 40 лет Комсомола, Новгородцевой, Сереневый бульвар, Панельная, продолжая игнорировать неоднократные требования полицейских об остановке. В районе дома 66 по ул. 40 лет Комсомола сотрудники Госавтоинспекции применили огнестрельное оружие, совершив предупредительный выстрел в воздух, водитель продолжал движение»,— уточняется в сообщении Госавтоинспекции.

Автомобиль был остановлен в районе дома №45 по ул. Библиотечная после выстрела по колесам. В ходе проверки автомашины обнаружено, что она находится в угоне. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.25 КоАП РФ («невыполнение требования о предоставлении транспортного средства сотрудникам полиции или об остановке транспортного средства»), ст. 12.26 («отказ от прохождения медицинского освидетельствования»). Автомобиль достален на специализированную стоянку. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Анастасия Таначева