Движение в районе Гавани ограничили на месяц из-за ремонта светофора

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных запланированных ограничениях и перекрытиях дорожного движения, которые начинают действовать с понедельника, 9 июня. Они вводятся в четырех районах города, уточнили в ГАТИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Василеостровском районе на период с 9 июня по 9 июля в связи с производством работ по модернизации светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Гаванской улицы и Среднего проспекта В.О.

В том же районе из-за производства работ по прокладке инженерных сетей с 9 по 15 июня движение также будет ограничено по набережной Лейтенанта Шмидта — от Масляного канала до 18-й и 19-й линий В.О., с закрытием движения по набережной Лейтенанта Шмидта в направлении от Масляного канала к 18-й и 19-й линиям В.О. На тот же срок в этой локации полностью закрывается движение по 20-й и 21-й линиям В.О. у набережной Лейтенанта Шмидта.

В Калининском районе с 9 июня по 15 октября работы по реконструкции водопровода потеснят водителей на улице Брянцева — на участке от проспекта Просвещения до Учительской улицы.

В Невском районе с 9 по 10 июня в ночное время на период отсутствия трамвайного движения в связи с реконструкцией инженерных сетей ограничения вводятся при движении по проспекту Обуховской Обороны на пересечении со Слободской улицей.

В Петродворцовом районе из-за ремонта дорожного покрытия с 9 по 11 июня в городе Ломоносове закрывается движение по улице Красного Флота — от улицы Скуридина до Швейцарской улицы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что движение транспорта по Морской набережной в Василеостровском районе Петербурга ограничили из-за дорожного ремонта до конца лета.

Андрей Цедрик