«Иртея» закупит микросхемы у «Микрона» на 400 млн руб

Производитель базовых станций «Иртея» заключил трехлетний форвардный контракт с «Микроном» (входит в ГК «Элемент») на поставку 10 типов микросхем для телеком-оборудования. Сумма сделки составит 400 млн руб., сообщили «Ведомости». Соглашение подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025).

«Для нас это важный контракт. В течение трех лет объем поставок достигнет 400 млн руб. Сейчас предложено 10 микросхем, будем добавлять новые изделия»,— заявила гендиректор «Микрона» Гульнара Хасьянова.

По словам гендиректора «Иртеи» Дмитрия Лаконцева, компоненты предназначены для управления питанием, стабилизации сигнала и контроллеров базовых станций. Они заменят микросхемы американских, китайских и европейских брендов.

Компании планируют заключить еще 3–5 форвардных контрактов на поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) общим объемом 1–2 млрд руб. Ранее «Иртея» сообщала «Ъ», что до конца года планирует произвести 2 тыс. базовых станций нового типа, которые одновременно поддерживают сразу три стандарта связи — 2G, 4G, 5G.

Подробнее — в материале «Ъ» «У базовых станций троится в стандартах».