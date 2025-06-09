МИД РФ: Лавров и Рубио поддерживают регулярный контакт

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио находятся в постоянном контакте и заинтересованы поддерживать связь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде»,— сказал господин Рябков в интервью ТАСС. По его словам, поиск путей урегулирования конфликта на Украине влияет на двустороннюю повестку фактически на всех уровнях.

Замминистра подчеркнул, что «потребность в этом не отрицают и в Вашингтоне». Отвечая на вопрос о новой очной встрече, Сергей Рябков отметил, что ее проведение зависит от решений президентов двух стран и остроты обсуждаемых тем.

4 июня глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что прямые переговоры с Украиной — это важно и полезно. Также на этом совещании помощник президента Владимир Мединский рассказал о ходе переговоров в Стамбуле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Владимир Путин переговорил переговоры».