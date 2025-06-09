Хассетт: США попросят Китай увеличить экспорт редкоземельных металлов

Представители США будут стремиться восстановить поток редкоземельных металлов на новом раунде торговых переговоров с Китаем в Лондоне 9 июня. Об этом сообщил главный экономический советник президента Дональда Трампа Кевин Хассетт.

«Экспорт важнейших минералов осуществлялся по более высоким, чем они были, темпам, но не таким высоким, как мы, по нашему мнению, договорились в Женеве»,— заявил господин Хассетт в интервью телеканалу CBS News.

Ранее высокопоставленные должностные лица США, включая торгового представителя Джеймисона Грира, обвинили Пекин в несоблюдении некоторых договоренностей торгового соглашения, заключенного в Женеве, путем замедления поставок критически важных минералов, необходимых для передовой электроники.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Китаем как «очень далеко продвинутые» и сказал, что Си Цзиньпин согласился ускорить поставки критически важных редкоземельных минералов. Китай заявил, что одобрил некоторые заявки на экспорт минералов, но не уточнил области применения или назначения продукции.