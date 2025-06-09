«Россети» претендуют на надбавку оптового энергорынка для строительства новых ЛЭП

Электросетевая монополия «Россети» (MOEX: FEES) инициировала предложение о введении отдельной надбавки на оптовом энергорынке, которая позволит финансировать крупные инвестиционные проекты, включая строительство новых линий электропередачи (ЛЭП) в рамках Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года на 1 трлн руб. Инициатива содержится в перечне поручений по итогам стратегической сессии правительства по направлению «Развитие электроэнергетики» от 31 мая («Ъ» видел документ).

Инициатива, находящаяся на стадии межведомственного согласования, вызвала разногласия среди регуляторов. Крупные потребители энергии выражают опасения, что новая надбавка позволит «Россетям» обойти существующие ограничения на повышение тарифов, и выступают против ее внедрения. В то же врем, представители генерирующих компаний считают, что у «Россетей» уже есть все необходимые инструменты для финансирования своих проектов.

В рамках Генсхемы «Россетям» предстоит реализовать 27 новых проектов, стоимость которых составляет 1,064 трлн руб. с НДС. Однако эти мероприятия пока не включены в инвестпрограмму холдинга из-за отсутствия источников финансирования.

Предложение «Россетей» включает введение инфраструктурной инвестиционной составляющей на оптовом энергорынке, которую участники смогут оплачивать в зависимости от максимальной пропускной способности ЛЭП и трансформаторов. Об этом говорят источники «Ъ», знакомые с предложением. Ожидается, что период окупаемости составит 15 лет, а норма доходности и формирование резерва для оплаты штрафов за срыв сроков ввода объектов — 12–15%.

В «Россетях» отметили, что текущий уровень тарифа ограничен и все доступные объемы инвестиционного источника уже используются. В связи с этим определенное количество инвестиционных проектов остается без финансирования, что подчеркивает необходимость внедрения новой надбавки.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Россети'' тянет на рынок».