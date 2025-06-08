ВСУ ударили беспилотником по Успенскому кафедральному собору в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи БПЛА Успенский кафедральный собор в городе Рыльске Курской области. Пострадавших нет. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.

«Более того, ВСУ атаковали собор в один из главных православных праздников — день Святой Троицы»,— написал глава региона в Telegram-канале. Осколки беспилотника повредили стекла, крышу, стены, двери основного здания и колокольни собора. Господин Хинштейн подчеркнул, что украинская армия ранее уже совершала атаки на храм.

Сегодня днем врио губернатора сообщал, что украинские военнослужащие ударили по подстанции «Рыльск» в Курской области. В результате без электричества остался Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский. Вечером аварийные бригады ПАО «Россети» восстановили подачу электричества.

По данным Минобороны, в воскресенье в период с 11:40 до 14:00 мск над Курской областью был сбит один беспилотник.