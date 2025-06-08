Три района Курской области остались без электричества из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины ударили по подстанции «Рыльск» в Курской области. В результате без электричества остался Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Сведений о пострадавших не поступало. Глава региона заявил, что держит ситуацию на контроле. Подача электричества будет возобновлена, как только позволит оперативная обстановка.

По данным Минобороны, в воскресенье в период с 11:40 до 14:00 мск над Курской областью был сбит один беспилотник. Вчера при ударе беспилотника по Курской области пострадал мужчина. В ночь на 8 июня средства ПВО перехватили 61 БПЛА над регионами России.