Минобороны сообщило об уничтожении ракеты ВСУ «Нептун» над Черным морем

Средства ПВО сбили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в период с 11:40 до 14:00 мск было перехвачено четыре беспилотника ВСУ. По одному БПЛА было сбито над Крымом, а также над Белгородской, Курской и Московской областями.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в 12:44 мск объявил об угрозе ракетной опасности. Предупреждение было отменено в 14:46.

По данным Минобороны, в ночь на 8 июня был уничтожен 61 беспилотник над территорией России, в том числе над Крымом.