Главные новости за 2-8 июня. Кавказ

Иса Абдуллаев назначен исполняющим обязанности министра спорта Ставропольского края.

Прокуратура Ставропольского края направила в Ленинский районный суд Ставрополя дело в отношении бывшего депутата краевой думы и двух жителей Москвы. Их обвиняют в мошенничестве на общую сумму более 52 млн руб.

Урожай клубники в Ставропольском крае сократился почти в три раза — до 7 т против 20 т в прошлом году из-за весенних заморозков.

Горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии посетили почти 18 тыс. человек с момента открытия, к 2030 году планируется увеличить поток до 345 тысяч туристов в год.

Средняя зарплата жителей Ставропольского края в первом квартале 2025 года составила 57 746 руб., что на 14% больше аналогичного периода прошлого года.

Бизнесмен Владимир Арустамов, действующий в интересах ООО «Центрстройинвест», приобрел активы обанкротившейся автомобильной компании «Ставрополь Авто» за 2,2 млрд руб. Начальная цена имущества составляла 2,5 млрд руб.

Ленинский районный суд Ставропольского края продлил арест заместителя начальника полиции главка МВД по Волгоградской области Руслана Тоймухамедова до 27 августа 2025 года по делу о мошенничестве на 2,3 млн руб.

В Ставрополе девятерых несовершеннолетних подозревают в создании экстремистского объединения. По версии следствия, в ноябре 2024 года 16-летний житель города организовал преступное сообщество и привлек семь ровесников и 15-летнего подростка.

Ставропольский край занял лидирующие позиции в России по жилищному строительству. Ежегодный объем ввода жилья в регионе увеличился в 1,6 раза.

Заместителя министра здравоохранения Ставропольского края уволили в связи с утратой доверия после того, как прокуратура выявила незаконное получение ею зарплаты за фиктивную работу врачом-педиатром.