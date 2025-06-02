С момента открытия курорт «Мамисон» посетили 18 тысяч человек

Горнолыжный курорт Мамисон в Северной Осетии посетили почти 18 тыс. человек с момента открытия, к 2030 году планируется увеличить поток до 345 тысяч туристов в год. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«У курорта огромный потенциал и, уверен, вместе с нашими коллегами мы его полностью реализуем»,— заключил глава Северной Осетии.

По его словам, зона отдыха работает круглогодично и подходит для времяпрепровождения как зимой, так и летом. Курорт уже удостоился всероссийской инвестиционной премии «Вершина» в номинации «Развитие туризма».

До 2030 года на территории планируется построить 43 км трасс и пять подъемников. Это позволит принимать свыше 345 тысяч гостей ежегодно. Проект предусматривает создание 2,6 тыс. рабочих мест и 4 тыс. мест размещения в гостиницах.

Николай Аксенов