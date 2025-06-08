Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотниками по Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В районе села Чайки ранен мужчина. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Также при ударе поврежден автомобиль.

В селе Грушевка Волоконовского района при исполнении служебных задач пострадал боец спецподразделения «Орлан». После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате атаки повреждены частные дома, линии электропередачи, а также коммерческие и социальные объекты в нескольких населенных пунктах Белгородской области.

Сегодня Минобороны сообщало об уничтожении одного беспилотника над регионом. В ночь на 8 июня средства ПВО перехватили 61 БПЛА над Россией, в том числе над Белгородской областью.