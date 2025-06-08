В Москве произошел пожар в торговом центре «Семеновский пассаж»

В торговом центре на Большой Семеновской улице в Москве начался пожар. Как следует из видеозаписи, представленной телеканалом «Москва 24», возгорание произошло в ТЦ «Семеновский пассаж».

«Горит вентилируемый фасад,— сообщили в ГУ МЧС Москвы.— Пожарные эвакуируют людей».

К тушению пожара были привлечены более 50 специалистов и 15 единиц техники. Площадь возгорания составила 100 кв. м. Из торгового центра эвакуировали 30 человек. Около 19:00 пожар был потушен. Информации о пострадавших не поступало.